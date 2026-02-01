La famiglia di Ileana Argentin annuncia con dolore la sua scomparsa. La camera ardente si terrà martedì nel Campidoglio, mentre nel pomeriggio si svolgeranno i funerali a Monte Mario. La notizia ha colpito molte persone che l’hanno conosciuta e apprezzata in vita.

“Con profondo dolore, la famiglia di Ileana Argentin desidera condividere con quanti le sono stati accanto in vita, la notizia della sua scomparsa, avvenuta ieri 31 gennaio 2026. Circondata dall’affetto dei suoi cari, Ileana ha affrontato questo ultimo mese con la stessa forza, dignità e tenacia che l’hanno contraddistinta nel corso degli anni”. Così recita una nota della famiglia di Ileana Argentin. Un impegno politico dedicato alle fragilità. “Donna delle istituzioni, ha dedicato la propria vita all’impegno politico, sempre al servizio delle fragilità e della diversità, lottando ogni giorno per quei valori che hanno guidato le sue scelte personali e politiche. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Argentin: martedi’ camera ardente in Campidoglio, nel pomeriggio i funerali a Monte Mario

