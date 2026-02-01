Il volto di Giorgia Meloni sulla Statua della Libertà | il post ironico di Guido Crosetto

Guido Crosetto ha pubblicato un post ironico dopo aver notato un affresco a Roma che somiglia a Giorgia Meloni. La scena si svolge nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, dove l’immagine ha attirato l’attenzione di molti. Crosetto scherza sulla “moda” che sta “varcando i confini nazionali” con un commento che lascia intendere il suo sorriso.

"La 'moda' sta varcando i confini nazionali". Guido Crosetto sceglie l'ironia per commentare il caso dell'affresco che somiglia a Giorgia Meloni nella Basica di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Anche Giorgia Meloni aveva reagito con un intervento ironico sul lavoro fatto dal restauratore Bruno Valentinetti scrivendo sui social: "No, decisamente non assomiglio a un angelo". La somiglianza, però, non è piaciuta al centrosinistra che ha chiesto al ministro della Cultura Alessandro Giuli di "attivare immediatamente la Soprintendenza di Roma perché è inaccettabile l'ipotesi che un intervento di restauro su un bene tutelato possa aver prodotto un'immagine riconducibile a un volto contemporaneo e rappresenta una potenziale e grave violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che vieta alterazioni arbitrarie, personalizzazioni e interventi non strettamente fondati su criteri scientifici e storico-artistici".🔗 Leggi su Torinotoday.it

Un affresco in restauro da due anni nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma ha fatto parlare di sé.

La premier Giorgia Meloni ha commentato subito l’angelo dell’affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma.

Il cherubino con il volto di Giorgia Meloni nella basilica romana. Il cardinale vicario irritato: Improprio strumentalizzare l’arte sacraUn restauratore ha dato le sembianze della premier a un angelo che regge una pergamena con l'Italia. Il cardinale Reina: Improprio ... ilfattoquotidiano.it

Controversie artistiche: l'affresco romano con il volto di Giorgia MeloniUn affresco restaurato a Roma, raffigurante il volto di Giorgia Meloni, sta suscitando dibattiti accesi e polemiche tra il mondo della politica e quello dell'arte. notizie.it

