Quando è nata davvero la matematica | il segreto nascosto dietro alcune ceramiche millenarie

Le ceramiche risalenti a circa 8.000 anni fa hanno svelato tracce di un pensiero matematico consapevole nell'antica Mesopotamia. Questo studio apre una nuova prospettiva sulla nascita della matematica, indicando che le prime civiltà avevano già sviluppato concetti numerici e strutture logiche molto prima di quanto si pensasse. Un approfondimento che permette di comprendere meglio le origini e l'evoluzione di questa disciplina fondamentale.

