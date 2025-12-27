Diretta Gol Serie A LIVE | Torino Cagliari 1-2 Lecce Como 0-3! Udinese Lazio | 1-1 pareggia Davis all’ultimo respiro! Ora c’è Pisa Juve | 0-0

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diretta Gol Serie A, sfide valido per la 17esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite di Lecce Como e Torino Cagliari, valevole per la 17esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. LIVE PISA JUVENTUS PISA JUVENTUS: SEGUI QUI LA CRONACA DEL MATCH . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 1-2, Lecce Como 0-3! Udinese Lazio: 1-1, pareggia Davis all'ultimo respiro! Ora c'è Pisa Juve: 0-0

Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in diretta; Fiorentina-Udinese 5-1 oggi, Serie A. Gol e classifica aggiornata; Juventus-Roma LIVE; Fiorentina-Udinese 5-1: partita LIVE in diretta scritta web con gol, highlights, azioni, tabellino, risultati e classifica del match di Serie A.

diretta gol serie liveRisultati Serie B, classifica/ Bari ancora in parità! Diretta gol live score (oggi 27 dicembre 2025) - Risultati Serie B sabato, classifica e diretta gol live score oggi, sabato 27 dicembre 2025, delle partite per la 18^ giornata in programma. ilsussidiario.net

diretta gol serie liveRISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ L’Udinese si salva al 95'! Diretta gol live score (oggi 27 dicembre 2025) - Risultati Serie A sabato, classifica e diretta gol live score oggi, sabato 27 dicembre 2025, delle partite per la 17^ giornata in programma. ilsussidiario.net

diretta gol serie livePisa-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - La Juventus è la squadra affrontata più volte (sette) dal Pisa in casa in Serie A, tra quelle contro cui i toscani non hanno mai vinto tra le mura amiche: dopo tre 0- sport.sky.it

