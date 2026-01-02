Dove vedere il tennis in tv a gennaio | United Cup tornei ATP e WTA Australian Open In bilico alcune esibizioni

Ecco dove seguire il tennis in tv a gennaio: United Cup, tornei ATP e WTA, e l’atteso Australian Open. Con l’inizio della stagione, il calendario si intensifica, offrendo tante opportunità di visione per appassionati e spettatori. Alcune esibizioni sono ancora in bilico, ma si preannunciano partite di grande livello, segnando l’inizio di un anno ricco di sfide e appuntamenti importanti nel mondo del tennis.

Ha preso il via quest’oggi il lungo percorso del tennis mondiale. Si prospetta un’annata particolarmente impegnativa per giocatori e giocatrici e in Australia si è dato il via alle danze. La United Cup, competizione a squadre miste tra nazioni, ha rappresentato il primo tassello. Fino all’11 gennaio le compagini coinvolte si daranno battaglia per la conquista del titolo e per i tennisti anche punti ATP e WTA in palio. Una competizione che godrà della copertura televisiva di SuperTennis HD e in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv. A seguire ci saranno i tornei ATP e WTA che si divideranno la torta, come si suol dire. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere il tennis in tv a gennaio: United Cup, tornei ATP e WTA, Australian Open. In bilico alcune esibizioni Leggi anche: Dove giocheranno gli italiani nei primi tornei ATP e WTA del 2026: tra United Cup e appuntamenti dal 4 all’11 gennaio Leggi anche: Quando ricomincia il tennis? I primi tornei ATP e WTA del 2026: si parte con la United Cup La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sport in tv oggi (venerdì 2 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sinner-Alcaraz, la stagione inizia in Corea: quando e dove vedere la super-esibizione; Un po’ di sport da vedere in tv durante le feste di Natale; United Cup su : tutte le sfide live. Il programma. Sport in tv oggi (venerdì 2 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi, venerdì 2 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. oasport.it

Da "Stranger Things" a "Biancaneve e i sette nani", cosa c'è da vedere il 1° gennaio - Il giorno di Capodanno la programmazione dei canali Rai è dedicata ad appuntamenti speciali adatti a grandi e piccini davanti alla tv in questo giorno di festa. gazzetta.it

Renzo Furlan ha le idee chiare! L'ex coach di Jasmine Paolini ,afferma che Musetti gioca meglio di Alcaraz e Sinner.Sicuramente il nostro Lorenzo gioca un tennis molto bello da vedere,ma nel tennis il più bravo è chi vince. eurosport - facebook.com facebook

La stoccata di #Zielinski a #Inzaghi: “Con lui ero in seconda fila Diciamo che ero in terza fila, non venivo schierato mai, neanche nelle seconde linee. Ma io ho sempre avuto fiducia in me stesso, lo sapevo che potevo far vedere le mie qualità. E' stato un anno x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.