Dove vedere il tennis in tv a gennaio | United Cup tornei ATP e WTA Australian Open In bilico alcune esibizioni

Ecco dove seguire il tennis in tv a gennaio: United Cup, tornei ATP e WTA, e l’atteso Australian Open. Con l’inizio della stagione, il calendario si intensifica, offrendo tante opportunità di visione per appassionati e spettatori. Alcune esibizioni sono ancora in bilico, ma si preannunciano partite di grande livello, segnando l’inizio di un anno ricco di sfide e appuntamenti importanti nel mondo del tennis.

Ha preso il via quest’oggi il lungo percorso del tennis mondiale. Si prospetta un’annata particolarmente impegnativa per giocatori e giocatrici e in Australia si è dato il via alle danze. La United Cup, competizione a squadre miste tra nazioni, ha rappresentato il primo tassello. Fino all’11 gennaio le compagini coinvolte si daranno battaglia per la conquista del titolo e per i tennisti anche punti ATP e WTA in palio. Una competizione che godrà della copertura televisiva di SuperTennis HD e in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv. A seguire ci saranno i tornei ATP e WTA che si divideranno la torta, come si suol dire. 🔗 Leggi su Oasport.it

