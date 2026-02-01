Il ritiro degli Anthrax dal tour con Mötley Crüe e Megadeth | cause e implicazioni per il tour del rock metal

Gli Anthrax hanno deciso di fermarsi nel bel mezzo del ‘Maximum Rock Tour’ con Mötley Crüe e Megadeth. La band ha annunciato di aver interrotto le esibizioni a causa di problemi finanziari, legati soprattutto alla scarsa affluenza del pubblico. La scelta ha sorpreso i fan e sollevato domande sulle difficoltà attuali nel mondo del rock metal. Per ora, niente date confermate, e il tour rischia di subire ulteriori ripercussioni.

Nel 1998, gli Anthrax hanno interrotto il loro impegno nel 'Maximum Rock Tour', la tournée condivisa con Mötley Crüe e Megadeth, a causa di una crisi finanziaria che si è aggravata a causa di un'insufficiente affluenza al pubblico. La decisione, presa non per motivi artistici ma per ragioni economiche, ha messo fine a un'esperienza che si era annunciata come un evento storico per il rock metal. L'ex cantante della band, John Bush, ha rivelato in un'intervista recente che il tour, nonostante le grandi aspettative, si è rivelato un fallimento commerciale. I concerti, specialmente quelli iniziali, hanno registrato presenze al di sotto delle aspettative, con un calo significativo rispetto ai livelli di affluenza previsti.

