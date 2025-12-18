Negrita il tour ‘Canzoni per Anni Spietati Tour’ si chiude nella loro Arezzo con due Sold Out
Negrita conclude il loro ‘Canzoni per Anni Spietati Tour’ a Arezzo con due sold out dopo 24 tappe in tutta Italia. Dopo un lungo percorso di successi nei teatri, il gruppo si prepara a salutare i fan con un finale speciale nella loro città natale, al Teatro Petrarca, il 19 e 20 dicembre. Un momento imperdibile per festeggiare insieme la fine di un tour indimenticabile.
Dopo 24 date e una lunga serie di sold out nei teatri di tutta Italia, i Negrita si apprestano a salutare il pubblico del loro “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025” con un finale speciale: due appuntamenti nella loro città Natale, al Teatro Petrarca di Arezzo, in programma il 19 e 20 dicembre, entrambi sold out. Un ritorno simbolico e carico di emozione nella città che ha visto nascere la band, a conclusione di un tour che ha confermato ancora una volta il forte legame della band toscana con il suo pubblico e l’attualità del loro repertorio. Nel corso del tour, che ha registrato il tutto esaurito in numerose città, tra cui Isernia, Palermo, Pescara, Potenza, Rende, Roma, Milano, Ancona, Assisi, Varese, Cesena e Arezzo, il pubblico ha accolto con grande entusiasmo il nuovo set e la scaletta, capace di unire i brani dell’ultimo album ‘Canzoni per Anni Spietati’ ai grandi classici che hanno segnato la storia della band. 🔗 Leggi su Lapresse.it
