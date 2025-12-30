Beyoncè il Cowboy Carter Tour è il tour con gli incassi più alti del 2025

Nel 2025, Beyoncé ha conquistato il titolo di artista con il tour più redditizio dell’anno, grazie al suo Cowboy Carter Tour. Questo successo ha superato anche il ritorno degli Oasis con il loro Live 25, affermando la posizione della cantante come protagonista assoluta nel panorama musicale. Un risultato che testimonia l’impatto e la popolarità duratura di Beyoncé nel mondo dello spettacolo.

Beyoncé: il suo Cowboy Carter Tour è stato nominato il tour con il maggiore incasso del 2025, avendo la meglio sul ritorno on stage degli Oasis con il Live 25. Il Cowboy Carter Tour è stato nominato all’inizio di quest’anno come il tour country con gli incassi più alti di tutti i tempi de ha anche reso la popstar, la prima artista americana ad avere due tour con incassi superiori a 400 milioni di dollari, a seguito del Renaissance Tour del 2023. I trentadue concerti della voce di Love On Top si sono protratti fino a luglio e, secondo i dati di Pollstar, ha raggiunto la vetta delle classifiche con un totale di 407,6 milioni di dollari, vendendo un totale di 1. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

