La Galleria prende vita grazie ai ragazzi del Palma.

La Galleria Leonardo da Vinci di Massa si arricchisce grazie alla partecipazione degli studenti del Liceo artistico Palma. La mostra, allestita negli spazi della ’Galleria in Galleria’, rappresenta un’occasione per valorizzare il talento giovanile e offrire un nuovo volto a questo spazio culturale, promuovendo l’incontro tra creatività studentile e pubblico locale.
La Galleria Leonardo da Vinci di Massa cambia volto grazie alla mostra degli studenti del Liceo artistico Palma, allestita negli spazi della ’Galleria in Galleria’. Un’esposizione dedicata a Italo Calvino che porta arte e movimento in un’area del centro spesso poco animata, trasformando un corridoio commerciale silenzioso in un luogo di sosta, osservazione e curiosità. Visitabile fino al 18 gennaio con ingresso gratuito, la mostra ’Scolpire l’invisibile. Le città di Italo Calvino’ nasce da un progetto didattico curato dalla classe 5ª A del corso di Arti figurative del Liceo Palma, realizzato in occasione del centenario della nascita dello scrittore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
