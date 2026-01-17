Real senza pace | fischi assordanti al Bernabeu Nel mirino Florentino Vinicius e Bellingham

Prima della sfida contro il Levante, il Bernabeu ha registrato fischi e contestazioni, con i tifosi che hanno rivolto critiche al presidente Florentino Perez, accusato di aver gestito in modo discutibile la situazione di Xabi Alonso. Vinicius e Bellingham sono stati anch'essi al centro delle polemiche, in un clima di insoddisfazione che riflette le tensioni tra società e tifoseria.

Il clima è sempre più teso. Alvaro Arbeloa si immaginava ben diverso il suo 43° compleanno, invece è costretto a celebrarlo sotto una bordata di fischi del Santiago Bernabeu, in campo contro il Levante questo pomeriggio (al momento 0-0). Dopo la sconfitta in finale di Supercoppa contro i rivali del Barcellona e, soprattutto, la clamorosa eliminazione in Coppa del Re contro l'Albacete, formazione di Segunda Division, il Real Madrid è finito nell'occhio del ciclone dei propri tifosi. L'ingresso in campo dei Blancos è stato accompagnato da fischietti assordanti e fazzoletti bianchi sventolati sugli spalti.

