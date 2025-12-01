Girona – Real Madrid 1-1 – Il rigore di Mbappe salva un punto al Real

2025-11-30 23:57:00 Il web non parla d’altro: Il rigore di Kylian Mbappe nel secondo tempo ha salvato un punto al Real Madrid, ma la squadra di Xabi Alonso ha perso l’occasione di vincere la Liga pareggiando 1-1 a Girona. Mbappe è rimasto calmo per segnare il suo 14esimo gol stagionale in campionato a metà del secondo tempo e annullare il primo gol di Azzedine Ouunahi per i padroni di casa. Il Real ha ora pareggiato tre partite di campionato di fila e si trova un punto dietro i rivali del Barcellona in una classifica congestionata. 25 – Il Real Madrid ha tentato 25 tiri contro il Girona, con solo il Real Betis contro il Levante (28) che ha effettuato più tiri in una partita della Liga senza assicurarsi una vittoria nella Liga in questa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com