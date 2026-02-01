Il processo contro il figlio della principessa ereditaria di Norvegia

Marius Borg Høiby, il figlio della principessa ereditaria di Norvegia, si trova di fronte a un processo che ha scosso la famiglia reale. Deve rispondere di 38 capi di accusa, tra cui stupro e violenza domestica. È il caso più grave mai affrontato dalla corona norvegese e ha acceso un acceso dibattito nel paese.

Marius Borg Høiby deve rispondere di 38 capi di accusa, tra cui stupro e violenza domestica: è il peggior scandalo della storia della corona Martedì a Oslo, in Norvegia, comincerà il processo contro Marius Borg Høiby, il figlio della principessa ereditaria di Norvegia, accusato tra le altre cose di stupro, lesioni e violenza domestica. Il processo è il culmine di quello che è stato definito il più grosso scandalo della storia della corona norvegese, e ha creato grandi problemi alla famiglia reale, che ha cercato di distanziarsi da Høiby in vari modi. Marius Borg Høiby ha 29 anni e non fa parte ufficialmente della famiglia reale.

