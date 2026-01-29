Il figlio di Mette-Marit, Marius Borg Høiby, è pronto a comparire in tribunale il 3 febbraio a Oslo. È accusato di oltre trenta reati, tra cui quattro stupri. Intanto, Haakon di Norvegia ha preso le distanze, chiarendo che né lui né la principessa Mette-Marit saranno presenti in aula e che Marius non fa parte della famiglia reale. La vicenda scuote l’intera monarchia norvegese.

Il principe ereditario ha poi fatto sapere che «la principessa Mette-Marit e io abbiamo deciso di non essere presenti in aula. Inoltre, non prevediamo di rilasciare commenti o dichiarazioni durante il dibattimento». Nelle settimane in cui si svolgerà il processo (sette, secondo le previsioni) Mette-Marit - che secondo indiscrezioni avrebbe interferito nelle indagini sul figlio - non solo non sarà in aula. Proprio non sarà a Oslo: «La principessa ereditaria ha programmato un viaggio privato per le prossime settimane. E non ha ancora deciso con esattezza quanto durerà», ha detto Haakon. Aggiungendo che lui e Mette-Marit, anche se non andranno in tribunale, seguiranno il dibattimento «attraverso i media e terremo d'occhio Marius durante quel periodo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Marius Borg Høiby verso il processo, Haakon di Norvegia prende le distanze: «Non fa parte della famiglia reale, né io né la principessa Mette-Marit saremo in aula»

Approfondimenti su Marius Borg Høiby

Questa mattina si sono ritrovati davanti al Tribunale di Oslo per il processo contro Marius Borg, il figlio della Principessa Mette-Marit.

Marius Borg, figlio della principessa Mette-Marit di Norvegia, ha ammesso di aver trasportato 3,5 chili di marijuana.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Marius Borg Høiby

Argomenti discussi: Salgono le accuse per Marius, figlio della principessa Mette-Marit. Ha trasportato 3 kg di marijuana; Marius Borg, il figlio di Mette-Marit di Norvegia, ammette di aver trasportato 3,5 chili di marijuana e altri cinque reati a due settimane dall’inizio del processo; Marius Borg, il figlio di Mette-Marit di Norvegia, a processo: La famiglia reale non sarà in aula. Sarà un dibattimento giusto e rigoroso; Norvegia, nuovo scandalo a corte: Marius Borg si dichiara colpevole di reato di traffico di droga.

Norvegia travolta da caso di droga a corte, Marius Borg ammette responsabilità e rischia condannaLa posizione di Marius Borg Høiby si aggrava con sei nuove imputazioni formalizzate dalla Procura di Oslo a poche settimane dall’avvio del processo. Il 29enne ha riconosciuto la responsabilità per il ... assodigitale.it

Marius Borg, il figlio di Mette-Marit di Norvegia, ammette di aver trasportato 3,5 chili di marijuana e altri cinque reati a due settimane dall’inizio del processoIl 3 febbraio inizierà il processo contro il figlio della principessa Mette-Marit, accusato di quattro aggressioni sessuali, violenza, disturbo dell’ordine pubblico e altro per un totale di 32 reati ... vanityfair.it

Marius Borg, il figlio di Mette-Marit di Norvegia, a processo: «La famiglia reale non sarà in aula. Assicuriamo un dibattimento giusto» x.com