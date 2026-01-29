Marius Borg Høiby verso il processo Haakon di Norvegia prende le distanze | Non fa parte della famiglia reale né io né la principessa Mette-Marit saremo in aula
Il figlio di Mette-Marit, Marius Borg Høiby, è pronto a comparire in tribunale il 3 febbraio a Oslo. È accusato di oltre trenta reati, tra cui quattro stupri. Intanto, Haakon di Norvegia ha preso le distanze, chiarendo che né lui né la principessa Mette-Marit saranno presenti in aula e che Marius non fa parte della famiglia reale. La vicenda scuote l’intera monarchia norvegese.
Il principe ereditario ha poi fatto sapere che «la principessa Mette-Marit e io abbiamo deciso di non essere presenti in aula. Inoltre, non prevediamo di rilasciare commenti o dichiarazioni durante il dibattimento». Nelle settimane in cui si svolgerà il processo (sette, secondo le previsioni) Mette-Marit - che secondo indiscrezioni avrebbe interferito nelle indagini sul figlio - non solo non sarà in aula. Proprio non sarà a Oslo: «La principessa ereditaria ha programmato un viaggio privato per le prossime settimane. E non ha ancora deciso con esattezza quanto durerà», ha detto Haakon. Aggiungendo che lui e Mette-Marit, anche se non andranno in tribunale, seguiranno il dibattimento «attraverso i media e terremo d'occhio Marius durante quel periodo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
