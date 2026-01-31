Pugni calci e martellate a un poliziotto a Torino negli scontri per Askatasuna Meloni | Nemici dello Stato
Durante gli scontri per Askatasuna a Torino, un poliziotto è stato aggredito da un gruppo di manifestanti. L’agente è rimasto ferito, circondato e picchiato con pugni, calci e anche con un martello. La scena si è svolta mentre l’uomo era già a terra, sotto attacco. Meloni ha commentato gli eventi definendo i violenti “nemici dello Stato”.
Un agente è rimasto ferito durante gli scontri al corteo per Askatasuna a Torino: il poliziotto è stato accerchiato da un gruppo di violenti, che hanno iniziato a picchiarlo con pugni e calci, mentre l'uomo si trovava a terra. Meloni: "Non siamo di fronte a manifestanti, ma a soggetti che agiscono come nemici dello Stato".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Askatasuna Torino
Corteo Askatasuna, circondano un poliziotto e lo prendono a calci e martellate. Meloni: «Questo non è dissenso. Colpito lo Stato» – Il video
Corteo Askatasuna, poliziotto accerchiato e preso a martellate durante gli scontri a Torino. Crosetto posta il video choc: «Si comportano da terroristi»
Durante gli scontri a Torino, un agente di polizia è stato circondato e aggredito da un gruppo di antagonisti durante il corteo.
Ultime notizie su Askatasuna Torino
Argomenti discussi: Fs Logistix consolida il corridoio intermodale Duisburg-Milano: salgono da sei a dieci i collegamenti settimanali? per ciascuna direzione.
Pugni, calci e martellate a un poliziotto a Torino negli scontri per Askatasuna, Meloni: Nemici dello StatoUn agente è rimasto ferito durante gli scontri al corteo per Askatasuna a Torino: il poliziotto è stato accerchiato da un gruppo di violenti, che hanno ... fanpage.it
Poliziotto accerchiato e preso a martellate durante gli scontri: «Si comportano da terroristi»Prima è stato circondato, poi è stato colpito con calci e pugni. Infine, colpito a martellate. Un agente di polizia di un reparto mobile è stato vittima di ... ilmattino.it
Prende a calci e pugni due carabinieri e li manda in ospedale, ma il giudice lo libera SUBITO perché è “senza precedenti penali”. Questo è quanto è accaduto a Montebelluna, l’ennesimo episodio che conferma quanto dice la Lega da tempo: la giustizia italia - facebook.com facebook
Prima si ubriaca poi prende a calci e pugni la madre che si rifiuta di dargli i soldi x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.