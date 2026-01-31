Pugni calci e martellate a un poliziotto a Torino negli scontri per Askatasuna Meloni | Nemici dello Stato

Durante gli scontri per Askatasuna a Torino, un poliziotto è stato aggredito da un gruppo di manifestanti. L’agente è rimasto ferito, circondato e picchiato con pugni, calci e anche con un martello. La scena si è svolta mentre l’uomo era già a terra, sotto attacco. Meloni ha commentato gli eventi definendo i violenti “nemici dello Stato”.

