Ho fatto solo il mio dovere Le prime parole dall' ospedale del poliziotto massacrato a Torino

Gli scontri a Torino tra manifestanti e forze dell’ordine finiscono con un poliziotto massacrato. Le immagini mostrano antagonisti che lo circondano, il casco che vola via e poi le botte, le martellate e la violenza che si abbatte su di lui. Un episodio che mette in luce la furia di chi si oppone alle forze dell’ordine in una notte di follia.

Gli antagonisti che lo accerchiano, il casco che vola via e poi i calci, le martellate e la violenza: le immagini del poliziotto picchiato a Torino sono l'emblema di una serata di follia voluta da Askatasuna e dai suoi sodali contro lo Stato. Perché in quel momento non c'era altro che puro odio nei confronti di chi indossa una divisa e rappresenta l'Italia, ingiustificato e, soprattutto, ingiustificabile. L'agente al centro di quella violenza cieca è Alessandro Calista, 29 anni, in servizio presso la Squadra mobile di Padova ma originario di Pescara. " Sto bene e vi ringrazio per la vicinanza, ho fatto solo il mio dovere ", ha dichiarato al telefono al Corriere della sera mentre ancora si trovava in pronto soccorso, da dove poi è stato ricoverato per le gravi fratture riportate dal pestaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Alessandro Calista, il poliziotto che è stato picchiato a Torino, ha appena lasciato l’ospedale.

Alessandro Calista: Ho fatto solo il mio dovere. Chi è il poliziotto ferito dalla banda del martelloHa 29 anni, è nato a Pescara, sposato e con un figlio, in servizio al reparto mobile di Padova. È Alessandro Calista, il ... iltempo.it

Alessandro Calista, il poliziotto picchiato a Torino: la caduta, i calci alla testa, le tre martellate. «Ho solo fatto il mio dovere»Le prime parole dall'ospedale di Alessandro Calista, l'agente picchiato sabato dagli antagonisti a Torino: ha 29 anni ed è sposato con un figlio. Era arrivato dal Veneto per l’allerta sicurezza ... msn.com

Alessandro Calista, il poliziotto picchiato a Torino: la caduta, i calci alla testa, le tre martellate. «Ho solo fatto il mio dovere» x.com

