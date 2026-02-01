Il piccolo villaggio italiano limita l'accesso ai turisti | è a causa della chiesa famosa su Instagram

In un piccolo villaggio tra le Dolomiti, le autorità hanno deciso di limitare l’accesso ai turisti. La causa principale è la popolarità della chiesa, diventata famosa su Instagram. Per proteggere il luogo dall’afflusso massiccio, sono state introdotte restrizioni che rendono più difficile visitare il sito. La decisione mira a preservare la bellezza del villaggio e a evitare il sovraffollamento.

In risposta al crescente afflusso turistico, il Comune di Funes ha adottato misure per gestire meglio l’accesso ai visitatori, puntando a preservare il territorio e garantire un’esperienza equilibrata a residenti e turisti.

Il Comune di Funes ha adottato misure per regolare l’accesso dei turisti durante i periodi di maggiore afflusso, al fine di tutelare l’area e garantire un’esperienza equilibrata a visitatori e residenti.

