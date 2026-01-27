Qual è il paese italiano dei paesaggi mozzafiato che vuole sbarrare l'accesso ai turisti

27 gen 2026

In risposta al crescente afflusso turistico, il Comune di Funes ha adottato misure per gestire meglio l’accesso ai visitatori, puntando a preservare il territorio e garantire un’esperienza equilibrata a residenti e turisti. Questa decisione mira a mantenere l’armonia tra sviluppo e tutela del paesaggio, senza creare eccessivi disagi o restrizioni.

Il Comune di Funes ha preso una drastica decisione, per mettere ordine nel caos che si genera nei periodi di massimo afflusso turistico.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

