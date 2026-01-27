Qual è il comune italiano dei paesaggi mozzafiato che vuole sbarrare l'accesso ai turisti
Il Comune di Funes ha adottato misure per regolare l’accesso dei turisti durante i periodi di maggiore afflusso, al fine di tutelare l’area e garantire un’esperienza equilibrata a visitatori e residenti. Questa scelta mira a preservare i paesaggi e a ridurre l’impatto del turismo di massa, mantenendo intatto il valore naturale e culturale del territorio.
Il Comune di Funes ha preso una drastica decisione, per mettere ordine nel caos che si genera nei periodi di massimo afflusso turistico.
Qual è il paese italiano dei paesaggi mozzafiato che vuole sbarrare l’accesso ai turisti
In risposta al crescente afflusso turistico, il Comune di Funes ha adottato misure per gestire meglio l’accesso ai visitatori, puntando a preservare il territorio e garantire un’esperienza equilibrata a residenti e turisti.
