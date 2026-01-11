Segreteria irrompe il Pd regionale | Nome condiviso o Congresso Ma Paradisi non intende ritirarsi

La segreteria del PD regionale annuncia che il nome del candidato sarà condiviso entro il 1° febbraio in Assemblea provinciale. In alternativa, si procederà con un congresso, anche se questa opzione appare meno preferita. Paradisi, comunque, non ha intenzione di ritirarsi e resta in campo, mantenendo aperte entrambe le possibilità. La situazione rimane in evoluzione mentre si avvicinano le scadenze decisionali.

Nome "largamente condiviso" entro il 1° febbraio in Assemblea provinciale. In subordine, seppur di malavoglia, congresso. Tertium non datur. La segreteria provinciale in una riunione fiume di quasi cinque ore ha stretto il percorso verso l’elezione del nuovo segretario provinciale. Nessuna novità sui nomi, e del resto non era la sede per stabilirlo, ma quanto meno sono stati fissati alcuni paletti per arrivare alla fumata bianca. Rispetto ai tre scenari prospettati ieri – nome ampiamente condiviso, un sanguinoso scontro a colpi di firme in assemblea, congresso – viene sgomberato dal campo il secondo: opzione in realtà che non piaceva a nessuno, inclusi i vertici regionale (ieri era presente il segretario Luigi Tosiani) e nazionali, ma che a un certo punto è stata pure adombrata per sbloccare lo stallo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

