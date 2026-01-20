Segreteria Pd sfida al veleno Il giallo delle 142 firme Effetto onda Paradisi spera

Nel contesto della scelta del nuovo segretario provinciale del PD, si susseguono dubbi e tensioni riguardo alle firme raccolte. La questione delle 142 firme, e il ruolo di Massimo Paradisi, rappresentano un elemento chiave nel percorso verso l’assemblea del 1° febbraio. Un’analisi attenta e obiettiva di questa dinamica è essenziale per comprendere le sfide interne al partito in vista delle prossime elezioni.

Perché Massimo Paradisi se davvero dispone di 140 firme non le sbatte sul tavolo chiudendo una volta per tutte la partita per la segreteria provinciale? L’interrogativo attraversa sottotraccia l’accidentato percorso verso l’elezione del nuovo segretario provinciale che i vertici del Partito Democratico si augurano possa avvenire nell’assemblea provinciale del primo febbraio. Senza arrivare a convocare il congresso di primavera-estate a più pretendenti. Paradisi resta al momento l’unico candidato. È sostenuto tra gli altri da Stefano Vaccari, Luca Sabattini, i sindaci Massimo Mezzetti e Riccardo Righi (anche se non sono del Pd), oltre ad altri sindaci della provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Segreteria Pd, sfida al veleno . Il giallo delle 142 firme . Effetto onda, Paradisi spera Urbanistica, sgambetto a Mezzetti. Effetto domino sulla segreteria Pd. Spunta Costi, Paradisi può attendereL'articolo analizza le tensioni interne al Partito Democratico, con il recente confronto sulla leadership provinciale e le dinamiche che coinvolgono i protagonisti come Mezzetti, Paradisi e Costi. Segreteria, irrompe il Pd regionale: "Nome condiviso o Congresso". Ma Paradisi non intende ritirarsiLa segreteria del PD regionale annuncia che il nome del candidato sarà condiviso entro il 1° febbraio in Assemblea provinciale. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Modena, segretario Pd: obiettivo evitare la conta a congresso - Politica: ‘Se c’è una cosa di cui il Partito Democratico non ha bisogno in questo frangente è una sfida in cui i delegati debbano contarsi’ ... lapressa.it

