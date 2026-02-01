Luigi Marattin critica il campo largo, che definisce ormai fuori moda rispetto al passato. Secondo lui, il Pd aveva un mito come Kennedy, ma oggi quella visione sembra lontana anni luce. Mentre il centrosinistra fa fatica a trovare una strada, il Partito Liberaldemocratico, fondato da Marattin a giugno, si distingue per idee chiare su giustizia e politica estera. L’economista ed ex esponente di Italia Viva si presenta come una voce diversa nel panorama politico italiano.

Mentre il campo largo appare sempre più incapace di trovare una direzione e darsi una leadership, una parte dell’opposizione sembra avere idee chiarissime su temi fondamentali come giustizia e politica estera: è il Partito Liberaldemocratico fondato nel giugno scorso da Luigi Marattin, economista, deputato alla sua seconda legislatura, con una lunghissima militanza alle spalle tra Ds e Pd e, dal 2019, Italia Viva, di cui è stato uno dei massimi esponenti. Onorevole, lei ha lasciato Italia Viva nel settembre 2024 in dissenso con l’apertura di Matteo Renzi a possibili accordi con Pd e Movimento 5 Stelle, scelta che aveva dichiarato di non condividere nel metodo e nel merito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Il Pd aveva il mito di Kennedy. Il campo largo è anni luce indietro». Parla Marattin

