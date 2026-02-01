Il patrimonio degli italiani è cresciuto ma la ricchezza reale no | i motivi

Le famiglie italiane sono più ricche in soldi, ma in realtà hanno meno potere d’acquisto. Secondo un’analisi dell’Istat e della Banca d’Italia, pubblicata a fine gennaio, i valori nominali della ricchezza sono aumentati. Tuttavia, questa crescita non si traduce in un aumento della ricchezza reale: le famiglie sentono di avere meno soldi rispetto a qualche anno fa, perché i prezzi sono saliti più rapidamente dei salari. La differenza tra numeri e percezione diventa chiara: più soldi sulla carta, ma meno in tasca.

Da un’analisi dell’Istat effettuata in collaborazione con la Banca d’Italia e pubblicata il 28 gennaio 2026, è emerso che le famiglie italiane risultano più ricche nei valori nominali, ma in termini reali sono più povere rispetto a pochi anni fa. Questo contrasto tra valore nominale e reale della ricchezza riflette, e in qualche modo sintetizza, gli effetti duraturi dell’inflazione sulla capacità di acquisto e sul benessere economico delle famiglie nel nostro Paese. Ma cosa vuol dire esattamente? Ricchezza nominale in crescita ma potere d’acquisto in calo. Secondo i dati Istat, alla fine del 2024 la ricchezza netta delle famiglie italiane ha raggiunto gli 11. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Negli ultimi tre anni, la ricchezza degli italiani è cresciuta di circa 1.

Negli ultimi tempi, la composizione della ricchezza degli italiani si sta evolvendo, con una diminuzione della liquidità e un aumento degli investimenti.

