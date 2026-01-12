Ecco come cambia la ricchezza degli italiani | addio liquidità benvenuti investimenti

Negli ultimi tempi, la composizione della ricchezza degli italiani si sta evolvendo, con una diminuzione della liquidità e un aumento degli investimenti. In un contesto di instabilità geopolitica e di incertezza economica globale, questo cambiamento rappresenta un segnale di adattamento e di nuove strategie di gestione patrimoniale per le famiglie italiane.

Nonostante uno scenario geopolitico instabile e un’economia globale attraversata da forti turbolenze, l’Italia sorprende. Nel 2025 la ricchezza finanziaria delle famiglie ha raggiunto quota 6.150 miliardi di euro, con un aumento del 4,5% rispetto all’anno precedente. Un balzo di oltre 266 miliardi che racconta una storia diversa da quella, spesso cupa, del dibattito pubblico. A sottolinearlo è un report del Centro Studi di Unimpresa: l’economia italiana è più solida e flessibile di quanto si creda, capace di resistere alle crisi e di adattarsi ai cambiamenti. Ma dietro questo risultato non c’è solo la proverbiale prudenza dei risparmiatori italiani. 🔗 Leggi su Panorama.it

