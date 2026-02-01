Il Papa durante l’Angelus invoca una tregua Olimpica | Iniziano i Giochi messaggio di fratellanza

Durante l’Angelus di domenica, Papa Leone ha parlato dei Giochi di Milano Cortina, che iniziano venerdì prossimo. Ha sottolineato il valore simbolico della manifestazione, invitando a una tregua olimpica e a un messaggio di fratellanza tra i popoli.

Nel corso dell’Angelus domenicale, Papa Leone ha richiamato l’attenzione sul valore simbolico delle Olimpiadi di Milano Cortina, in programma a partire da venerdì prossimo. Il Pontefice ha sottolineato come i Giochi olimpici e paralimpici rappresentino molto più di un evento sportivo, diventando un segnale concreto di speranza in un contesto internazionale segnato da guerre e tensioni. Le sue parole hanno intrecciato il tema dello sport con quello della pace, ribadendo il significato profondo della tregua olimpica come occasione di dialogo e distensione tra i popoli. Secondo il Papa, queste grandi manifestazioni sportive portano con sé un messaggio di fratellanza capace di parlare al mondo intero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

