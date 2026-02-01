Il nuovo look di Elodie | addio capelli wild ora punta su maxi extension e piega vaporosa

Elodie cambia completamente taglio e stile dei capelli. La cantante ha mostrato sui social un nuovo look, con maxi extension e una piega vaporosa, lasciando alle spalle i look più selvaggi di prima. I fan sono rimasti colpiti dalla trasformazione e già si chiedono se questa novità segnerà un nuovo modo di presentarsi.

Come ha reagito Elodie ai gossip che la riguardano? Ha sfoggiato una nuova acconciatura sui social: ecco tutti i dettagli dell'hair look inedito.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Elodie Look Elodie vola in Indonesia: la vacanza è wild tra micro bikini e capelli al naturale Elodie ha scelto l’Indonesia per iniziare il 2026, vivendo una vacanza all’insegna della natura e della semplicità. Chanel Totti cambia look: capelli brunette ed extension in vista del Natale Chanel Totti si prepara alle festività natalizie con un nuovo look elegante e sofisticato. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Elodie Look Argomenti discussi: Jannik Sinner e il nuovo look per gli Australian Open 2026: i kit in campo del numero 2 al mondo; Dove Cameron presto in tv con una serie thriller, e il nuovo look è super rock; Miriam Leone sorprende tutti con il suo ultimo colpo di testa; Margot Robbie, con il nuovo look firmato Mark Gong continua a stupire durante la promozione di Cime Tempestose. Elena Barolo cambia radicalmente look: il nuovo taglio che sorprende tutti, ecco le fotoElena Barolo cambia radicalmente look: addio al biondo storico e nuovo taglio da mora. Scopri le foto della trasformazione che ha sorpreso fan e vip. rds.it Samira rivoluziona La Ruota della Fortuna, ma il nuovo look divide il pubblico: abito definito una bomboniera sorpresaLa Ruota della Fortuna, Samira Lui sbaglia look. L’abito è come una bombonieraLook sotto accusaNella puntata del 24 gennaio de La Ruota della Fortu ... assodigitale.it Chi Magazine. Elodie · Yakuza. ELODIE: UN NUOVO INIZIO INSIEME A FRANCESKA La cantante e la ballerina sono sempre più inseparabili. Eccole uscire da casa di Elodie per andare dal parrucchiere e poi tornare insieme Il pezzo è sul sito, al link in bi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.