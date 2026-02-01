Il nuovo look di Elodie | addio capelli wild ora punta su maxi extension e piega vaporosa

Da fanpage.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elodie cambia completamente taglio e stile dei capelli. La cantante ha mostrato sui social un nuovo look, con maxi extension e una piega vaporosa, lasciando alle spalle i look più selvaggi di prima. I fan sono rimasti colpiti dalla trasformazione e già si chiedono se questa novità segnerà un nuovo modo di presentarsi.

Come ha reagito Elodie ai gossip che la riguardano? Ha sfoggiato una nuova acconciatura sui social: ecco tutti i dettagli dell'hair look inedito.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

