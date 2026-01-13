Elodie vola in Indonesia | la vacanza è wild tra micro bikini e capelli al naturale

Elodie ha scelto l’Indonesia per iniziare il 2026, vivendo una vacanza all’insegna della natura e della semplicità. Accompagnata da alcune ballerine, si dedica a momenti di relax tra spiagge, micro bikini e look naturali. La destinazione rappresenta un’opportunità di pausa e rigenerazione, lontano dal clamore, in un contesto di bellezza selvaggia e atmosfere autentiche.

Elodie ha cominciato il 2026 "al caldo": è volata in Indonesia con alcune delle sue ballerine, trascorrendo le giornate tra bikini e acconciature wild.

