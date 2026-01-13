Elodie vola in Indonesia | la vacanza è wild tra micro bikini e capelli al naturale

Elodie ha scelto l’Indonesia per iniziare il 2026, vivendo una vacanza all’insegna della natura e della semplicità. Accompagnata da alcune ballerine, si dedica a momenti di relax tra spiagge, micro bikini e look naturali. La destinazione rappresenta un’opportunità di pausa e rigenerazione, lontano dal clamore, in un contesto di bellezza selvaggia e atmosfere autentiche.

Diletta Leotta e Elodie in vacanza senza Loris Karius e Andrea Iannone - Dopo esser volata a Ibiza insieme al marito Loris Karius e alla figlia Aria all'inizio di giugno, la ... gazzetta.it

Vola azo eo ny eo eto tanà Fepetra: taratasy mazava miaraka amin'ny antoka mahasehaka ny vola ilainao mipetraka ( finday, solo saina, volamena,moto ,fiara,ps4/5,tv) Nb: tsisy frais de dossier - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.