Gabriele Muccino incontra il pubblico a Firenze e Sesto Fiorentino
Gabriele Muccino arriva in Toscana. Lunedì 2 febbraio, il regista sarà a Sesto Fiorentino per un incontro al Cinema Multisala Grotta alle 20, poi si sposterà a Firenze, dove alle 21 sarà al Cinema Principe. L’evento è aperto a tutti, e Muccino incontrerà il pubblico per parlare dei suoi lavori e rispondere alle domande.
Firenze, 30 gennaio 2026 – Il regista e sceneggiatore Gabriele Muccino sarà a Sesto Fiorentino lunedì 2 febbraio per incontrare il pubblico al Cinema Multisala Grotta alle 20 e a Firenze al Cinema Principe alle 21.25, al termine dello spettacolo delle 19.30, dove risponderà alle domande in sala. La trama del film "Le cose non dette". Carlo ed Elisa sono una coppia solida e brillante che vive a Roma, immersa in una routine fatta di successi, consuetudini e di un amore che forse ha perso parte della sua intensità.
‘Le cose non dette’: il nuovo film di Gabriele Muccino
‘Le cose non dette’, il nuovo film di Gabriele Muccino, racconta storie di emozioni e segreti, mettendo in discussione relazioni e verità nascoste.
