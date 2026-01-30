gabriele muccino incontra il pubblico a firenze e sesto fiorentino

Gabriele Muccino arriva in Toscana. Lunedì 2 febbraio, il regista sarà a Sesto Fiorentino per un incontro al Cinema Multisala Grotta alle 20, poi si sposterà a Firenze, dove alle 21 sarà al Cinema Principe. L’evento è aperto a tutti, e Muccino incontrerà il pubblico per parlare dei suoi lavori e rispondere alle domande.

Firenze, 30 gennaio 2026 – Il regista e sceneggiatore Gabriele Muccino sarà a Sesto Fiorentino lunedì 2 febbraio per incontrare il pubblico al Cinema Multisala Grotta alle 20 e a Firenze al Cinema Principe alle 21.25, al termine dello spettacolo delle 19.30, dove risponderà alle domande in sala. Matteo all’Eredità vittima della ghigliottina social: “La vera prova? Leggere i commenti d’odio dei campioni dal divano” La trama del film “Le cose non dette”. Carlo ed Elisa sono una coppia solida e brillante che vive a Roma, immersa in una routine fatta di successi, consuetudini e di un amore che forse ha perso parte della sua intensità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

‘Le cose non dette’, il nuovo film di Gabriele Muccino, racconta storie di emozioni e segreti, mettendo in discussione relazioni e verità nascoste.

