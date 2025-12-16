‘Le cose non dette’ | il nuovo film di Gabriele Muccino

‘Le cose non dette’, il nuovo film di Gabriele Muccino, racconta storie di emozioni e segreti, mettendo in discussione relazioni e verità nascoste. Con un cast di attori di grande talento, tra cui Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, il film sarà nelle sale dal 29 gennaio. Un’opera che promette di coinvolgere e far riflettere gli spettatori.

'Le cose non dette': di cosa parla il nuovo film. Il nuovo film, diretto da Gabriele Muccino, presenta una sceneggiatura classica ma ricca di vortici psicologici in cui perdersi. Protagonista è una coppia sposata apparentemente solida, composta da Carlo ed Elisa. Lui è un professore universitario di filosofia mentre lei è una giornalista di successo. I due partono per una vacanza esotica insieme alla loro coppia storica di amici Anna e Paolo, con la loro figlia adolescente, Vittoria.

