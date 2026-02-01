Il Napoli non intende cercare un sostituto di Di Lorenzo, almeno per questa finestra di mercato che si chiuderà domani. La decisione arriva dopo l’ultimo infortunio che ha coinvolto l’azzurro, costringendo la squadra a fare i conti con le assenze. Le trattative per l’ala, invece, continuano senza sosta.

Il Napoli ieri ha subito l’ennesimo infortunio di stagione, ovvero quello di Giovanni Di Lorenzo. Ma pare che gli azzurri non vogliano prendere un sostituto in questa sessione di mercato, che finirà domani. Vanno avanti invece i discorsi per l’attaccante esterno, che sostituirebbe Noa Lang, con i due profili rimasti, ovvero Allisson Santos dello Sporting Lisbona e Sulemana dell’Atalanta. Come dichiarato da Alfredo Pedullà su YouTube: Il Napoli ha mollato tutte le piste per un terzino. Zappa è vicino alla Fiorentina, Holm l’aveva già mollato; il Napoli ora ha deciso di andare in stand-by con una sola partita a settimana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli non prenderà un sostituto di Di Lorenzo, vanno avanti le trattative per l’ala (Pedullà)

Approfondimenti su Di Lorenzo Napoli

Il Napoli sta valutando il futuro di Lorenzo Lucca, con Porto, Benfica e Nottingham Forest interessate al giocatore.

Il Napoli mostra interesse per Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, nel contesto di una strategia di mercato volta a rinforzare l’attacco.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Di Lorenzo Napoli

Argomenti discussi: Come fa il Napoli a prendere Giovane a 20 milioni nonostante debba fare mercato a saldo zero; Venerato: Il Napoli non prenderà Ezzalzouli, smentite anche su un altro calciatore; Compagnoni: Distanza da Inter ampia, flessione Napoli fisiologica; Champions, al Napoli non basta Vergara, crolla col Chelsea e finisce dietro al Pafos. E Conte se la prende col calendario.

Il Napoli era in pole per Maldini e alla fine non lo ha preso. Svelato il motivoPer quale ragione il Napoli non ha acquistato più Daniel Maldini, nonostante fosse in vantaggio su Lazio e Juve. areanapoli.it

Moggi non ha dubbi: Il Napoli ha preso un top che poteva servire a tuttiLuciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juventus, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania ... tuttonapoli.net

Questa sera non prenderà parte alla partita con la Fiorentina, ha già lasciato Napoli. È già andato via, il club azzurro perde un altro calciatore (Link nel 1° commento) - facebook.com facebook