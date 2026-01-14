Napoli gradimento per Ademola Lookman Pedullà | Con le cessioni di Lucca e Lang gli azzurri vanno sull’attaccante dell’Atalanta

Il Napoli mostra interesse per Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, nel contesto di una strategia di mercato volta a rinforzare l’attacco. Con le recenti cessioni di Lucca e Lang, la società azzurra valuta diverse opzioni e tiene d’occhio il profilo dell’attaccante britannico. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi delle trattative e dalle opportunità che si presenteranno sul mercato.

Il Napoli guarda con attenzione al mercato offensivo e tra i nomi che stuzzicano maggiormente la dirigenza azzurra c’è quello di Ademola Lookman. L’attaccante dell’Atalanta, protagonista di stagioni di alto livello in Serie A, è un profilo che piace molto per caratteristiche tecniche, duttilità tattica e capacità di incidere sia in zona gol sia nell’uno . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Leggi anche: Napoli, Lucca non è sul mercato e gli azzurri non sono interessati a Loftus-Cheek (Pedullà) Leggi anche: Napoli-Atalanta 3-1, riecco i tre punti: Lang e Neres rialzano gli azzurri di Conte Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Lookman, “a volte ritornano”: Napoli pronto a fare un tentativo… a una condizione – SI; Pedullà: “Lookman in Turchia? Nessun riscontro. Si abbassa la richiesta in estate? Il profilo…”; Napoli, gradimento per Ademola Lookman. Pedullà: Con le cessioni di Lucca e Lang, gli azzurri vanno sull'attaccante dell'Atalanta; Sportitalia - Lookman piace al Napoli: in caso di addio di Lucca e Lang si segue l'attaccante dell'Atalanta. Napoli, gradimento per Ademola Lookman. Pedullà: “Con le cessioni di Lucca e Lang, gli azzurri vanno sull’attaccante dell’Atalanta” - Il Napoli guarda con attenzione al mercato offensivo e tra i nomi che stuzzicano maggiormente la dirigenza azzurra c’è quello di Ademola Lookman. dailynews24.it

"Gradimento del Napoli per Lookman", affare possibile solo a due condizioni - Il Napoli è alla ricerca di un attaccante per rinforzare la compagine partenopea. msn.com

IL MATTINO - Napoli, l'ipotesi Lookman e la corsa dell'Atalanta per Raspadori, le ultime - Il Mattino scrive della corsa a Giacomo Raspadori, attaccante dell'Atletico Madrid, nella quale si sarebbe inserita l'Atalanta con evidente coinvolgimento di Ademola Lookman, attaccante della Dea da t ... napolimagazine.com

#Ferguson primo nome per gradimento e fattibilità liste (non occupa slot). Se la Roma interrompe il prestito il #Napoli può prenderlo alle stesse condizioni dal #Brighton (prestito con diritto). Se esce Lucca si cerca un attaccante perché per Lukaku serve cautel x.com

Il gradimento non basta: il Milan vede sfumare il sogno Kim Min-Jae per la difesa Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sulla situazione, affermando che è difficile vedere il difensore ex Napoli a Milano, sponda rossonera, per questa finestra di mercato inverna - facebook.com facebook

