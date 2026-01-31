Un angelo con il volto di Giorgia Meloni? Mistero e polemica su un restauro in una chiesa di Roma

A Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, un restauro ha riacceso le polemiche. Durante i lavori di restauro, alcuni hanno notato che un angelo dipinto sembra avere il volto molto simile a quello di Giorgia Meloni. La notizia ha fatto il giro dei social e diviso l’opinione pubblica tra chi scherza e chi si chiede se sia solo un caso. La chiesa non ha ancora commentato, ma la scena ha già creato un certo scompiglio in città.

AGI - Tra il serio e il faceto, sta facendo discutere la notizia, riportata dal quotidiano 'La Repubblica', che a Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, in seguito a un restauro, un angelo è stato raffigurato col volto molto somigliante a quello della premier Giorgia Meloni. La capogruppo del Pd in commissione cultura della Camera, Irene Manzi, si è rivolta questa mattina al ministro della Cultura Alessandro Giuli per chiedergli di "attivare immediatamente la soprintendenza di Roma perché quanto emerso non è accettabile. L'ipotesi che un intervento di restauro su un bene tutelato possa aver prodotto un'immagine riconducibile a un volto contemporaneo rappresenta una potenziale e grave violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che vieta alterazioni arbitrarie, personalizzazioni e interventi non strettamente fondati su criteri scientifici e storico-artistici".

