Nelle prossime ore il mercato del calcio potrebbe riservare una novità importante. La firma di Matias Casarosa, giovane difensore italo-argentino, sembra ormai vicina e l’ufficialità è attesa in breve tempo. Bucchi potrebbe presto avere un altro talento a disposizione.

È attesa nelle prossime ore l’ufficialità dell’acquisto del giovane difensore italo-argentino Matias Casarosa. Classe 2007 (nella foto), colonna della Primavera del Pisa, arriva in amaranto a titolo definitivo. Giocatore di prospettiva, verrà aggregato alla prima squadra per questa seconda parte di campionato. In questa stagione il 18enne Casarosa è stato in panchina con i neroazzurri in Coppa Italia contro Cesena e Torino. L’affare è praticamente chiuso e si attende solo la formalizzazione. Nel frattempo a quarantotto ore alla chiusura della sessione invernale del calcio mercato e l’Arezzo ha la priorità di cedere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il mercato. Casarosa, firma vicina. Altro talento per Bucchi

Approfondimenti su Casarosa Firma

