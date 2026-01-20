Mercato Inter dopo Jakirovic si avvicina un altro colpo! I nerazzurri si garantiscono questo talento…

Dopo l'acquisizione di Jakirovic, l'Inter si avvicina a un nuovo talento per rinforzare la rosa. La società nerazzurra sta valutando un altro colpo di mercato, confermando il proprio interesse per un giocatore promettente. Si tratta di un'operazione in fase avanzata, che potrebbe rafforzare ulteriormente la squadra nel prossimo mercato estivo. Restano da definire gli ultimi dettagli prima dell'ufficialità.

Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri ad un passo da un altro talento dopo Jakirovic: ecco di chi si tratta. L’Inter non ferma la sua caccia ai migliori prospetti europei. In attesa di definire l’acquisto del difensore croato Leon Jakirovic dalla Dinamo Zagabria, la dirigenza di Viale della Liberazione sta per assicurarsi un altro talento di grande prospettiva: Mahdi Maghlout. Il giovane, proveniente dall’ Aubagne Air, è un’ala destra di piede mancino che compirà 17 anni il prossimo maggio. L’operazione sarebbe ormai ai dettagli finali: per il ragazzo è pronto un accordo a lungo termine fino al 2028, segno della grande fiducia che il club ripone nelle sue doti tecniche. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com

