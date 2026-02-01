Il mare trattiene il respiro sotto un cielo in attesa | è il confine silenzioso tra tempesta e sogno

Questa domenica il mare di Torre San Gennaro appare calmo, ma il cielo sopra di lui è carico di nuvole dense che si muovono veloci. La giornata è incerte, tra il silenzio dell’acqua e il vento che si fa sentire. Le persone che passeggiano sulla spiaggia si fermano a guardare il cielo, senza sapere cosa aspettarsi. La natura sembra mettere in scena una scena sospesa tra calma e tempesta, come se il mare trattenesse il respiro.

Gentili lettori, armatevi di obiettivo e inviate le vostre foto che siano al mare, in campagna, in casa o a spasso per i borghi e le bellezze cittadine a [email protected] Nuvole dense oltrepassano il cielo e si specchiano sul mare di Torre San Gennaro durante la prima domenica di febbraio. In uno scatto poetico, un'appassionata lettrice di BrindisiReport manifesta tutto il suo amore per il mare. E, trascorsa l'ultima allerta meteo gialla della serie, ora l'auspicio è quello di vivere giornate più piacevoli, sia pure ancora lontane dall'avvento della primavera. Gentili lettori, con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio brindisino attraverso i vostri occhi.🔗 Leggi su Brindisireport.it

