Fa paura in ogni respiro Andrea Delogu torna in tv e non trattiene l’emozione | il VIDEO

ondividere la mia, di storia.” Con queste parole cariche di emozione, Andrea Delogu è tornata in tv, alla conduzione de La Porta Magica su Rai2, dopo il terribile lutto che ha sconvolto la sua vita: la morte del fratello Evan, di soli 18 anni, a causa di un incidente in moto. La conduttrice e concorrente di Ballando con le Stelle aveva interrotto tutte le sue attività, rientrando subito a Bellaria, la sua città natale, per stare accanto alla famiglia in un momento di dolore immenso. In segno di rispetto, La Porta Magica era stata sospesa per una settimana. Tornata in onda, Andrea Delogu ha voluto condividere con il pubblico la sua sofferenza, scegliendo di farlo con parole sincere e delicate: “ Ci sono momenti in cui tutto si ferma e altri in cui, con grande fatica, ma con grande amore, si sceglie di ripartire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Fa paura, in ogni respiro”. Andrea Delogu torna in tv e non trattiene l’emozione: il VIDEO

Argomenti simili trattati di recente

Ogni giornata con i bambini è un’avventura inattesa! Oggi, tra paura e fantasia, ho capito che saper affrontare i propri draghi, anche solo per gioco, insegna ai più piccoli il valore della resilienza. Chi di noi adulti è disposto a raccontare le proprie battaglie per i - facebook.com Vai su Facebook

“La mia vita si è fermata. Il dolore di questa perdita ingiusta accompagna ogni mio respiro e fa molta paura”: Andrea Delogu torna in tv dopo le morte del fratello Evan - La conduttrice riprende il programma "La porta magica" e condivide il suo dolore per la scomparsa del fratello 18enne ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Silent Hill f fa meno paura ogni secondo che passa e ha perfettamente senso - Sebbene Silent Hill f non sia un titolo per i cuori pavidi, non è nemmeno così spaventoso e, ogni secondo che passa, diventa sempre meno pauroso. Riporta multiplayer.it

Ergofobia: quando il lavoro fa paura - Tra queste c’è l’ergofobia, che si distingue per la sua natura silenziosa e insidiosa: è la paura irrazionale del lavoro, quell’ ... Lo riporta msn.com