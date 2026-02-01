Il Lucera Calcio si infiamma di blu per Brayan morto improvvisamente a 84 giorni

Due settimane dopo la morte improvvisa di Brayan, il neonato di soli 84 giorni, il paese di Lucera si stringe ancora intorno alla famiglia. La comunità si è mobilitata per ricordarlo e per capire cosa sia successo in quei momenti tragici. La mamma e il papà sono ancora sotto choc, mentre le indagini continuano a fare luce sulla vicenda.

Sono trascorse due settimane dalla tragica morte di Brayan, il neonato deceduto improvvisamente a Lucera, in culla, a soli 84 giorni. Era la mattina del 18 gennaio, quando la madre si è accorta che il piccolo non dava più segnali di vita. Il tempestivo intervento dei sanitari del 118 purtroppo.

