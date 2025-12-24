Juventus Kalulu imprescindibile | i risultati della Juve passano anche da lui

Pierre Kalulu, calciatore francese classe 2000, è stato finora il giocatore più utilizzato in casa Juventus. Sia Igor Tudor che Luciano Spalletti hanno sempre inserito il numero 15 fra gli undici titolari, senza mai sostituirlo, neanche a partita in corso. Al momento, il tecnico toscano lo sta valorizzando al massimo come braccetto di destra nella difesa a tre, ruolo che permette al ragazzo di accompagnare l’azione nella metà campo avversaria grazie alle sue grandi doti atletiche. Dalla Francia all’Italia, Kalulu migliora e si fa notare. Il terzino destro della Vecchia Signora nasce e cresce calcisticamente in Francia: dal 2007 al 2010 gioca nelle giovanili del Saint-Priest, in seguito si unisce a quelle dell’ Olympique Lione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Kalulu imprescindibile: i risultati della Juve passano anche da lui Leggi anche: Kalulu esulta dopo la vittoria della Juve: parole da leader che fanno ben sperare: la FOTO e il messaggio del francese diventato imprescindibile Leggi anche: Kalulu Juve, perchè il francese è diventato imprescindibile per Tudor: due aspetti giocano a suo favore. I motivi e il retroscena La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Juventus-Roma 2-1, risultato finale della partita di Serie A: gol di Conceicao e Openda, gli highlights - Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

