Neres è il trascinatore del Napoli nelle ultime partite: un giocatore rinato. Scrive la Gazzetta dello Sport: “Il Napoli batte la Roma grazie a una giocata da campione di David Neres, protagonista assoluto della settimana azzurra. Dopo la doppietta di Bergamo e l’ottima prova in Europa contro il Qarabag, il brasiliano firma anche il gol vittoria all’Olimpico: un contropiede perfetto, iniziato e concluso da lui dopo il rapido scambio con Hojlund, che gli permette di superare Svilar con freddezza. La velocità di Neres è una costante minaccia per la Roma, fino ai crampi che lo costringono al cambio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Neres, terzo gol in otto giorni: è lui il trascinatore del Napoli (Gazzetta)

