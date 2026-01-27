Si apre il Carnevale con il Gran Ballo di Bridgerton e il corteo in Canal Grande

Il Carnevale di Venezia si apre con il tradizionale Gran Ballo ispirato a Bridgerton, seguito da un corteo acqueo lungo il Canal Grande. La manifestazione prosegue con la selezione delle 12 Marie e l’uscita dei carri allegorici a Dese, offrendo un’occasione di cultura e tradizione in un contesto unico.

Si parte con il Gran Ballo di Carnevale targato Bridgerton, si proseguirà la mattina successiva con il tradizionale corteo acqueo lungo il Canal Grande e poi con la selezione delle 12 Marie e la prima uscita dei carri allegorici a Dese. Nel fine settimana Venezia e Mestre si apprestano a.

Il Carnevale 2026 a Venezia si distingue per il tradizionale corteo acqueo lungo il Canal Grande, organizzato in collaborazione con il Coordinamento Associazioni Remiere di Voga alla Veneta.

La prima serata del Carnevale di Venezia, in Piazza San Marco, sarà dedicata al Gran Ballo ispirato a Bridgerton, realizzato in collaborazione con Netflix.

