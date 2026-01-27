Commercialista oggi il libro di Luca Piovano che ripensa la professione nell’era dell’intelligenza artificiale

In un contesto di rapida evoluzione, il libro di Luca Piovano offre un’analisi chiara e pratica sulla professione del commercialista. La guida aiuta a comprendere come affrontare le sfide dell’intelligenza artificiale e gestire con efficacia persone e processi nello studio moderno. Un riferimento utile per chi desidera aggiornarsi e adattarsi ai cambiamenti in atto nel settore professionale.

In una fase di profonda trasformazione degli studi professionali, "Commercialista oggi. Guida strategica per governare AI, persone e processi nello studio moderno" di Luca Piovano si propone come una bussola per orientarsi nel cambiamento. Non è un manuale tecnico sull'intelligenza artificiale, ma un testo che invita a riflettere su come la tecnologia stia ridefinendo il ruolo del commercialista, l'organizzazione degli studi e il rapporto con clienti e collaboratori. Il volume nasce dall'esperienza diretta dell'autore e affronta l'AI come fattore abilitante di un ripensamento complessivo della professione, andando oltre l'aspetto degli strumenti per concentrarsi su strategia, persone e modelli organizzativi.

