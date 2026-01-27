Commercialista oggi il libro di Luca Piovano che ripensa la professione nell’era dell’intelligenza artificiale

Da thesocialpost.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un contesto di rapida evoluzione, il libro di Luca Piovano offre un’analisi chiara e pratica sulla professione del commercialista. La guida aiuta a comprendere come affrontare le sfide dell’intelligenza artificiale e gestire con efficacia persone e processi nello studio moderno. Un riferimento utile per chi desidera aggiornarsi e adattarsi ai cambiamenti in atto nel settore professionale.

In una fase di profonda trasformazione degli studi professionali, “Commercialista oggi. Guida strategica per governare AI, persone e processi nello studio moderno” di Luca Piovano si propone come una bussola per orientarsi nel cambiamento. Non è un manuale tecnico sull’intelligenza artificiale, ma un testo che invita a riflettere su come la tecnologia stia ridefinendo il ruolo del commercialista, l’organizzazione degli studi e il rapporto con clienti e collaboratori. Il volume nasce dall’esperienza diretta dell’autore e affronta l’AI come fattore abilitante di un ripensamento complessivo della professione, andando oltre l’aspetto degli strumenti per concentrarsi su strategia, persone e modelli organizzativi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

commercialista oggi il libro di luca piovano che ripensa la professione nell8217era dell8217intelligenza artificiale

© Thesocialpost.it - “Commercialista oggi”, il libro di Luca Piovano che ripensa la professione nell’era dell’intelligenza artificiale

Approfondimenti su Commercialista oggi

Commercialista oggi, come l’intelligenza artificiale cambia la professione

Milano – La professione del commercialista sta attraversando una fase di grande cambiamento, influenzata dall’adozione dell’intelligenza artificiale.

"Commercialista oggi" di Luca Piovano: guida strategica per governare AI, persone e processi nello studio moderno

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Commercialista oggi

Argomenti discussi: Come cambia la professione del commercialista. Il libro di Luca Piovano; Commercialista oggi, il libro di Luca Piovano sulla trasformazione degli studi professionali; Commercialista oggi, il libro di Luca Piovano: una guida strategica per governare AI, persone e processi nello studio moderno; Libro del giorno: Luca Piovano, Commercialista oggi.

commercialista oggi il libroCommercialista oggi, il libro di Luca Piovano che ripensa la professione nell’era dell’intelligenza artificialeIn una fase di profonda trasformazione degli studi professionali, Commercialista oggi. Guida strategica per governare AI, persone e processi nello studio ... thesocialpost.it

commercialista oggi il libroCommercialista oggi, il libro di Luca Piovano sulla trasformazione degli studi professionaliÈ disponibile su Amazon Commercialista oggi di Luca Piovano, un volume che analizza l’evoluzione della professione del commercialista alla luce dell’intelligenza artificiale, dei cambiamenti organizza ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.