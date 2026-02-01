Il fumo esce dal macchinario | principio d' incendio in zona industriale

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Spini di Gardolo, in zona industriale, per spegnere un principio d’incendio. Il fuoco era partito da un macchinario e il fumo usciva in grande quantità. I pompieri sono arrivati subito sul posto e hanno lavorato intensamente per mettere tutto in sicurezza. Fortunatamente, non ci sono stati feriti e l’incendio è stato sotto controllo in breve tempo. La zona è stata messa in sicurezza e le cause sono ancora da chiarire.

Domenica movimentata quella di oggi, 1° febbraio 2026, per i vigili del fuoco che sono intervenuti per domare un principio d’incendio avvenuto nel corso della mattinata a Spini di Gardolo di Trento, in zona industriale. Ancora non si conoscono con esattezza i dettagli e le dinamiche dei fatti. Secondo le prime informazioni, tutto è partito dalla fuoriuscita di fumo da un macchinario nastro trasportatore. Presenti sul posto i permanenti di Trento affiancati dai volontari di Cognola, Gardolo, Lavis e Meano. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta e non è stato necessario allertare i soccorsi sanitari.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Spini Gardolo

Un principio di incendio si è verificato questa sera alla stazione Termini di Roma, causando fumo sulle rotaie e la sospensione della circolazione ferroviaria tra i binari 18 e 29.

A Lodi, nella serata di ieri, alcuni passanti hanno segnalato la presenza di fumo proveniente da un camper parcheggiato lungo via Lodino.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Spini Gardolo

Argomenti discussi: Esce fumo dalla cantina: incendio a Gretta, dieci evacuati; Il fumo esce da un garage tra le casette e poi le fiamme (FOTO), intervento dei vigili del fuoco per spegnere un incendio; Incendio alle Strillaie, Arpat: La nube di fumo non è andata sulla città ma verso la costa; Lettera aperta dalla Calabria interna.

Esci dal tunnel. Non bruciarti il futuro: tour di oncologi e pneumologi contro il fumoPresentata all’Istituto Oncologico Veneto la campagna nazionale di sensibilizzazione promossa da WALCE Onlus (Women Against Lung Cancer in Europe). Il 14 e 15 maggio in piazza Cavour a Padova , prima ... quotidianosanita.it

Il fumo esce da un garage tra le casette e poi le fiamme (FOTO), intervento dei vigili del fuoco per spegnere un incendioLEVICO TERME. Momenti di tensione e ore di lavoro per i vigili del fuoco, chiamati per un incendio divampato all'interno di un garage. L'allerta è scattata intorno alle 19.15 di oggi, giovedì 22 genna ... ildolomiti.it

Una serie di momenti dal pass, quando i vostri piatti stanno per essere completati e il fumo esce anche dalle foto - facebook.com facebook