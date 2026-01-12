Principio di incendio alla stazione Termini | fumo sulle rotaie circolazione sospesa per i treni dal binario 18 al 29
Un principio di incendio si è verificato questa sera alla stazione Termini di Roma, causando fumo sulle rotaie e la sospensione della circolazione ferroviaria tra i binari 18 e 29. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente alle 18.55 per circoscrivere il principio di incendio, limitando così i disagi ai servizi ferroviari e garantendo la sicurezza dei passeggeri presenti in stazione.
Paura a Roma Termini, dove alle 18.55 sono intervenuti i vigili del fuoco dopo che un incendio è scoppiato all'interno della stazione. Fra i treni con i disagi maggiori anche la linea Roma-Fiumicino Aeroporto.
Fumo da cavo elettrico, stop a treni su 10 binari alla stazione Termini.
