Principio di incendio alla stazione Termini | fumo sulle rotaie circolazione sospesa per i treni dal binario 18 al 29

Un principio di incendio si è verificato questa sera alla stazione Termini di Roma, causando fumo sulle rotaie e la sospensione della circolazione ferroviaria tra i binari 18 e 29. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente alle 18.55 per circoscrivere il principio di incendio, limitando così i disagi ai servizi ferroviari e garantendo la sicurezza dei passeggeri presenti in stazione.

Una donna di 82 anni è morta in un principio di incendio divampato all'interno della propria abitazione, all'Aquila #ilcentro #Abruzzo - facebook.com facebook

Nella notte di Halloween 2024, un principio di incendio è stato rapidamente domato dal personale della discoteca luganese: «Un caso dovuto a un difetto di produzione isolato: abbiamo adottato una filosofia di rischio zero» x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.