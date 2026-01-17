Lodi fumo da un camper parcheggiato | allarme per un principio di incendio
A Lodi, nella serata di ieri, alcuni passanti hanno segnalato la presenza di fumo proveniente da un camper parcheggiato lungo via Lodino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno verificato la presenza di un principio di incendio. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.
Lodi, 17 gennaio 2026 – Momenti di apprensione, nella serata di ieri giovedì 16 gennaio, a Lodi, dove alcuni passanti hanno notato del fumo uscire da un camper parcheggiato lungo via Lodino. L ’episodio si è verificato intorno alle 21.15 e ha immediatamente fatto scattare l’allarme, temendo che all’interno del mezzo potesse essere in corso un incendio con possibili conseguenze gravi. Sul posto sono stati tempestivamente allertati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, intervenuti con un’autopompa. I pompieri hanno raggiunto rapidamente la zona interessata e avviato le verifiche del caso, mettendo in sicurezza l’area e il veicolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
