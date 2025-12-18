A Natale in Toscana, il delivery prende il sopravvento: corrieri e furgoni invadono le strade, rendendo evidente come lo shopping online continui a crescere. Tra consegne frenetiche e pacchi che si accumulano, l’atmosfera si intensifica, ma si prevede un ritorno ai negozi appena si avvicina il 25 dicembre. La regione si trasforma in un vivace palcoscenico di spedizioni e attese natalizie.

© Lanazione.it - Natale in Toscana, esplode il delivery: i corrieri invadono i centri: “Ma intorno al 25 si torna nei negozi”

Firenze, 18 dicembre 2025 – In questi giorni è impossibile non notarli: furgoncini dei corrieri in doppia fila, scooter carichi di pacchi, portalettere che percorrono le strade toscane senza sosta. È l’effetto del boom degli acquisti online che, dal Black Friday in poi, prende ritmo fino a diventare una vera “invasione” a metà dicembre. Nei condomini, ogni giorno, si accumulano due o tre pacchi per scala, segno di un’abitudine ormai radicata. Il fenomeno in aumento. Il fenomeno è confermato dai numeri: in Toscana le consegne di pacchi effettuate da Poste Italiane sono aumentate in media del 34,5% tra 2024 e 2025, con punte altissime in tutta la regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

