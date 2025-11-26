Niente più isolamento digitale | anche nei piccoli paesi arriva la fibra
Negli ultimi anni abbiamo compreso quanto la tecnologia sia essenziale per far funzionare senza intoppi servizi digitali fondamentali: videochiamate stabili, telemedicina in tempo reale, pagamenti online immediati e piattaforme della Pubblica Amministrazione più efficienti. Tutto questo è possibile grazie a un’infrastruttura spesso invisibile, ma cruciale per lo sviluppo del Paese: la fibra ottica. Se nelle grandi città la sua presenza è ormai una realtà consolidata, nei piccoli borghi la diffusione della rete FTTH – la fibra che arriva direttamente dentro le abitazioni – sta segnando un cambiamento storico. 🔗 Leggi su Panorama.it
