‘Il finto cancro la scarcerazione e nuovi abusi’ il mostro di Tinder fermato alla 17esima vittima

Questa mattina, Ryan McVeigh, l’uomo accusato di aver ingannato e molestato diverse donne attraverso Tinder, è stato arrestato. Le forze dell’ordine lo hanno fermato dopo aver scoperto che si nascondeva tra le persone che aveva già vittimizzato. La sua vicenda aveva sollevato molte polemiche, perché si temeva che potesse continuare a fare del male. Ora, McVeigh si trova in carcere, e si chiude così un capitolo che ha tenuto sotto tensione molte persone.

Un inganno lungo mesi: la storia di Ryan McVeigh. Ryan McVeigh, 31 anni, è finalmente dietro le sbarre. La sua carriera criminale non ha nulla di virtuale: negli ultimi due anni ha usato app di incontri come Tinder e Bumble per manipolare e derubare donne vulnerabili. In Gran Bretagna, l'Alta Corte di Glasgow ha ascoltato i dettagli agghiaccianti delle sue truffe: 38 capi d'accusa contro 17 donne tra il 2023 e il 2024, inclusi abusi sessuali, frode e coercizione psicologica. Il giudice Lady Drummond non ha esitato a definire l'inganno di McVeigh "sconcertante", evidenziando l'impatto devastante sui comportamenti e sulle vite delle vittime.

