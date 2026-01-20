La tomba di Barbara Locci prima vittima della pistola del Mostro Natalino ritrova la mamma | Il primo fiore per lei

Nel cimitero di Trespiano, Firenze, si trova la tomba di Barbara Locci, prima vittima della pistola del Mostro. In questa sezione, Natalino ha deposto il primo fiore, ricordando la madre con sobrietà e rispetto. La sua storia, che si intreccia con un tragico episodio, resta un ricordo vivo nel cuore della città. La posizione è nel Quadrato F, fila 27, fossa 44.

Firenze, 20 gennaio 2026 – Cimitero di Trespiano, il camposanto più grande di Firenze. Quadrato F, fila 27, fossa 44. Qui è stata sepolta, per quattordici anni, Barbara Locci, la prima vittima della Beretta calibro 22 del mostro di Firenze. Oggi, i suoi resti sono finiti in un ossario comune. Ma adesso suo figlio, Natalino Mele, anche se non una tomba, avrà almeno un luogo in cui piangere la sua mamma, scomparsa in quella notte del 22 agosto del 1968. PRESSPHOTO Firenze Natale Mele, Natalino alla tomba di sua madre Barbara Locci al cimitero di Trespiano. Foto Marco MoriNew Press Photo Lui, bambino di sei anni e mezzo, sonnecchiava sul sedile posteriore dell’Alfa di Antonio Lo Bianco, l’altra vittima trucidata dai proiettli Winchester serie H in un momento di clandestina intimità nelle campagna di Castelletti, a Signa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La tomba di Barbara Locci, prima vittima della pistola del Mostro. Natalino ritrova la mamma: “Il primo fiore per lei” Leggi anche: Barbara Locci, la prima preda del Mostro: dalle nozze combinate al figlio con l’amante, i misteri dell’estate ‘68 Leggi anche: Francesco Vinci, l’amante di Barbara Locci inseguito per 25 anni dall’ombra del Mostro: incaprettato, ucciso e bruciato, una fine enigmatica Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. La tomba di Barbara Locci, prima vittima della pistola del Mostro. Natalino ritrova la mamma: “Il primo fiore per lei” - Uccisa a Signa nel 1968, le sue spoglie non erano mai tornate a Lastra, dove abitava. msn.com

