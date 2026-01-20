Mostro di Firenze trovata la tomba della prima vittima Barbara Locci Il figlio Natalino | Ma non possiamo fargliela adesso?

Dopo quasi sessant’anni, è stata individuata la tomba di Barbara Locci, prima vittima del Mostro di Firenze. Il suo figlio, Natalino, ha espresso il desiderio di poterla riaprire: «Ma non possiamo farla adesso?» La scoperta rappresenta un passo importante nella ricostruzione di una delle pagine più oscure di quegli anni.

Per quasi sessant’anni, il destino dei resti di Barbara Locci è rimasto avvolto nel silenzio, specchio di un’epoca che non perdonava la libertà sentimentale femminile. Prima vittima della serie di omicidi legati alla Beretta calibro 22, la donna fu sepolta nel 1968 al cimitero di Trespiano sotto il cognome del marito, Mele, secondo le usanze del tempo. L'oblio di Barbara Senza che nessuno reclamasse le sue spoglie, nel 1982 la salma fu trasferita dalla fossa 44 del quadrato F in un ossario comune, cancellando ogni traccia visibile della sua sepoltura. 🔗 Leggi su Leggo.it

La tomba di Barbara Locci, prima vittima della pistola del Mostro. Natalino ritrova la mamma: “Il primo fiore per lei”Nel cimitero di Trespiano, Firenze, si trova la tomba di Barbara Locci, prima vittima della pistola del Mostro.

