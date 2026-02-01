Il finale di calciomercato si infiamma | Boga e Holm per la Juve che sogna il tris l’Inter chiude per Massolin salta Romagnoli-Al Sadd | Gli ultimi affari

Il mercato si accende davvero negli ultimi giorni. La Juventus si muove rapidamente, cercando di rinforzare la squadra con due acquisti importanti, Boga e Holm. L’Inter chiude invece l’affare per Massolin, mentre salta l’ipotesi Romagnoli-Al Sadd. Sono giorni di fuoco, con le ultime trattative che cambiano il volto delle squadre italiane.

Zero operazioni in quasi un mese, tre negli ultimi due giorni. La Juventus è scatenata sul mercato in queste ultime ore e sta puntellando la rosa in tutti i reparti. Da Boga a Holm, passando per la suggestione Mauro Icardi o comunque un nove vero. Il telefono del ds Ottolini è bollente in queste ore. Ma non è l’unica big a muoversi: il Napoli vuole chiudere Alisson, esterno dello Sporting, in prestito, mentre l’Inter pensa già al prossimo anno e ha bloccato Yanis Massolin del Modena per la fascia e tenta l’ultimo disperato assalto a Diaby. E il Milan? Riflette se portare Jean-Philippe Mateta a Milano subito o a luglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il trasferimento di Romagnoli dalla Lazio all’Al Sadd è di nuovo saltato.

Il calciomercato estivo si avvia alla conclusione con alcune importanti cessioni e acquisti.

Jeremie #Boga alla #Juventus, sarà lui il vice Yildiz. L'attaccante esterno ex Sassuolo arriva dal Nizza in prestito con diritto di riscatto. È già a Torino per le visite mediche. Ma non è escluso anche l'arrivo di un altro attaccante e magari di #KoloMuani. - facebook.com facebook