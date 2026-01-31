Romagnoli Lazio clamoroso | salta ancora il passaggio all’Al Sadd! Il motivo per cui è sfumata l’operazione

Il trasferimento di Romagnoli dalla Lazio all’Al Sadd è di nuovo saltato. Dopo settimane di trattative, l’accordo sembra sfumato all’ultimo momento senza una spiegazione chiara. I dirigenti delle due società hanno fatto sapere che le parti non sono riuscite a trovare un’intesa, lasciando il giocatore ancora in attesa di una nuova sistemazione. Le voci parlano di divergenze sulle condizioni economiche, ma nulla di ufficiale è stato confermato. I tifosi biancocelesti restano delusi e ancora sperano in un colpo di scena nelle prossime ore.

Saltato il trasferimento di Romagnoli all'Al-Sadd, resta alla Lazio | CM Alessio Romagnoli rimane alla Lazio. Romagnoli via dalla Lazio? L'Al Sadd di Mancini fa sul serio! Ecco l'offerta presentata L'Al Sadd, sotto la guida di Roberto Mancini, ha avanzato un'offerta concreta per Alessio Romagnoli, attualmente alla Lazio. Romagnoli resta alla Lazio: il colpo di scena. Ranieri alla Lazio? No, salta il trasferimento di Romagnoli: Mai stato sul mercato; Romagnoli Lazio, clamoroso colpo di scena in casa biancoceleste! Adesso è incedibile: la nota del club. Lazio, ora Romagnoli va verso la permanenza: cosa sta succedendo con lui e il sostituto | CMRomagnoli sperava di essere liberato: ha incontrato di nuovo oggi la Lazio a Formello e i tempi ormai sono troppo stretti per l'addio ... Salta il trasferimento di Romagnoli dalla Lazio all'Al-Sadd: cosa succede ora e il punto della situazioneIl difensore biancoceleste non si trasferirà in Qatar alla corte di Roberto Mancini, poiché mancano i tempi tecnici per completare l'operazione: sfuma così il suo addio alla Serie A. Conferme su #Rugani- #Lazio se verrà chiusa l'intera operazione #Romagnoli. Contatti prima di cena. Prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di piazzamento tra le prime 12-13. Diogo #Leite resta sullo sfondo. Romagnoli resta alla Lazio. Sembra questo l'epilogo della telenovela tra Lazio-Romagnoli-Lotito nel braccio di ferro che ha visto il giocatore chiedere la cessione direzione Al Sadd L'ultimo colloquio avuto oggi nel centro sportivo di Formello indicherebbe q

